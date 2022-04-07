Lazer Epilasyon Haberleri - Lazer Epilasyon Haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Lazer Epilasyon Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Lazer Epilasyon Haberleri

Lazer Epilasyon haber, Lazer Epilasyon son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Lazer epilasyon orucu bozar mı? DİYANET AÇIKLADI! Oruçluyken lazer epilasyon ve ağda yaptırılır mı? Diyanet lazer epilasyon orucu bozar mı fetvası!

Lazer epilasyon orucu bozar mı? DİYANET AÇIKLADI! Oruçluyken lazer epilasyon ve ağda yaptırılır mı? Diyanet lazer epilasyon orucu bozar mı fetvası!

Lazer Epilasyon - 02.04.2022
Hem eğitim görüyorlar hem de para kazanıyorlar! Bu okuldan mezun olan işsiz kalmıyor

Hem eğitim görüyorlar hem de para kazanıyorlar! Bu okuldan mezun olan işsiz kalmıyor

Lazer Epilasyon - 05.03.2022
Uzman Çavuş'un yaraladığı Özkan Bolat, 5 gün sonra hayatını kaybetti

Uzman Çavuş'un yaraladığı Özkan Bolat, 5 gün sonra hayatını kaybetti

Lazer Epilasyon - 12.02.2022
'Kaşıntınızın sebebi soğuk alerjisi olabilir'

"Kaşıntınızın sebebi soğuk alerjisi olabilir"

Lazer Epilasyon - 10.02.2022
Epilasyon merkezindeki olayın kan donduran detayları! Eşini kıskanan adamı kasığından vurmuş

Epilasyon merkezindeki olayın kan donduran detayları! Eşini kıskanan adamı kasığından vurmuş

Lazer Epilasyon - 09.02.2022
Medikal estetik sektörüne ozon etkisi

Medikal estetik sektörüne ozon etkisi

Lazer Epilasyon - 25.01.2022
Antalya'da sokak hayvanlarına mama ve LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştılar

Antalya'da sokak hayvanlarına mama ve LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştılar

Lazer Epilasyon - 17.12.2021
Epilasyon merkezinde vücudunda yanıklar meydana gelen şahıs, LÖSEV'e bağış karşılığında uzlaşmaya gitti

Epilasyon merkezinde vücudunda yanıklar meydana gelen şahıs, LÖSEV'e bağış karşılığında uzlaşmaya gitti

Lazer Epilasyon - 17.12.2021
Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan lazer epilasyonu uyarası

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan lazer epilasyonu uyarası

Lazer Epilasyon - 10.12.2021
Lazer epilasyonunun sağlığa etkisi

Lazer epilasyonunun sağlığa etkisi

Lazer Epilasyon - 01.12.2021
Aris İstanbul, Uşak şubesinin 1. yaşını Hande Yener ile kutladı

Aris İstanbul, Uşak şubesinin 1. yaşını Hande Yener ile kutladı

Lazer Epilasyon - 30.11.2021
'Cilt Ütüleme' ile 10 yaş gençleşmek mümkün

'Cilt Ütüleme' ile 10 yaş gençleşmek mümkün

Lazer Epilasyon - 03.11.2021
Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasak mı? Lazer epilasyon nerelerde yasaklandı?

Güzellik merkezlerinde lazer epilasyon yasak mı? Lazer epilasyon nerelerde yasaklandı?

Lazer Epilasyon - 07.10.2021
Lazer epilasyon yasaklandı mı 2021? Foto Lazer epilasyon nedir, Foto epilasyon cihazı nedir? Güzellik merkezlerinde epilasyon yasak mı?

Lazer epilasyon yasaklandı mı 2021? Foto Lazer epilasyon nedir, Foto epilasyon cihazı nedir? Güzellik merkezlerinde epilasyon yasak mı?

Lazer Epilasyon - 06.10.2021
Lazer epilasyon sektöründe iş birliği

Lazer epilasyon sektöründe iş birliği

Lazer Epilasyon - 06.10.2021
Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

Sivas'ta erkekler güzellik salonlarından çıkmıyor

Lazer Epilasyon - 02.10.2021
Lazer epilasyonda cihaz sağlamlığına önem duyuluyor

Lazer epilasyonda cihaz sağlamlığına önem duyuluyor

Lazer Epilasyon - 30.09.2021
Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor

Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor

Lazer Epilasyon - 29.09.2021
Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor

Güzellik merkezi, aşı olana ücretsiz lazer epilasyon hizmeti veriyor

Lazer Epilasyon - 29.09.2021
Emsal Doğan kimdir? Emsal Doğan kaç yaşındaydı, nereli? Emsal Doğan biyografisi!

Emsal Doğan kimdir? Emsal Doğan kaç yaşındaydı, nereli? Emsal Doğan biyografisi!

Lazer Epilasyon - 22.09.2021
Becas Medikal cilt bakımı cihazları ile dünyaya açılıyor

Becas Medikal cilt bakımı cihazları ile dünyaya açılıyor

Lazer Epilasyon - 21.09.2021
Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere kalıcı çözüm

Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylere kalıcı çözüm

Lazer Epilasyon - 08.09.2021
Polat'tan iş kadınlarına tam destek

Polat'tan iş kadınlarına tam destek

Lazer Epilasyon - 27.08.2021
Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor

Uzmanlar epilasyon yaptıranları güneş ışığına karşı uyarıyor

Lazer Epilasyon - 31.07.2021
Güneş kremi cilt yapısına uygun seçilmeli

Güneş kremi cilt yapısına uygun seçilmeli

Lazer Epilasyon - 16.07.2021
Güneş lekelerinden korunma ve kurtulma yolları

Güneş lekelerinden korunma ve kurtulma yolları

Lazer Epilasyon - 04.07.2021
Ezgi Doğan Türkiye'nin En Büyük Güzellik Akademisini Kuruyor!

Ezgi Doğan Türkiye'nin En Büyük Güzellik Akademisini Kuruyor!

Lazer Epilasyon - 02.07.2021
Dikkat! Bu faktörler riski artırıyor!

Dikkat! Bu faktörler riski artırıyor!

Lazer Epilasyon - 30.06.2021
Ezgi Doğan, Türkiye'nin En Büyük Güzellik Akademisini Kuruyor

Ezgi Doğan, Türkiye'nin En Büyük Güzellik Akademisini Kuruyor

Lazer Epilasyon - 14.06.2021
Uzmanlardan güzellik merkezlerinde hijyen uyarısı

Uzmanlardan güzellik merkezlerinde hijyen uyarısı

Lazer Epilasyon - 07.06.2021
(DİYARBAKIR-beklemede) - Diyarbakır'da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli- Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: -...

(DİYARBAKIR-beklemede) - Diyarbakır'da güzellik uzmanları işlerinin ellerinden alınmasından dertli- Güzellik uzmanı ve estetisyen Sadık Özgececi: -...

Lazer Epilasyon - 04.06.2021
Yarım milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

Yarım milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi

Lazer Epilasyon - 27.05.2021
Mardin'in tek erkek güzellik merkezi taleplere yetişmeye çalışıyor

Mardin'in tek erkek güzellik merkezi taleplere yetişmeye çalışıyor

Lazer Epilasyon - 24.05.2021
Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat

Uzmanlar uyardı: Sahte makyaj ve evde lazer epilasyona dikkat

Lazer Epilasyon - 20.05.2021
Son dakika haberi | Ezgi Doğan: 'Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi'

Son dakika haberi | Ezgi Doğan: "Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi"

Lazer Epilasyon - 13.04.2021
Normalleşme döneminde kalıcı makyaja talep arttı

Normalleşme döneminde kalıcı makyaja talep arttı

Lazer Epilasyon - 07.04.2021
İZMİR-LAZER EPİLASYONDA BACAKLARINDA 'YANIK OLUŞTUĞU' İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

İZMİR-LAZER EPİLASYONDA BACAKLARINDA 'YANIK OLUŞTUĞU' İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Lazer Epilasyon - 06.04.2021
'Lazer epilasyonda doğru makine ve teknik önemli'

'Lazer epilasyonda doğru makine ve teknik önemli'

Lazer Epilasyon - 20.03.2021
ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK

ERZURUM'DA KONTROLLÜ NORMALLEŞMEDE GÜZELLİK SALONLARINDA YOĞUNLUK

Lazer Epilasyon - 20.03.2021
Hayat Sağlık Grubu, 43'ncü yaşını kutladı

Hayat Sağlık Grubu, 43'ncü yaşını kutladı

Lazer Epilasyon - 26.02.2021
Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından 'Sus, ses etme' dedi

Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi

Lazer Epilasyon - 10.01.2021
Kadınlar pandemide bakımdan vazgeçmedi

Kadınlar pandemide bakımdan vazgeçmedi

Lazer Epilasyon - 21.12.2020
Kozmetik sektöründe en çok şikayet edilen konular belli oldu

Kozmetik sektöründe en çok şikayet edilen konular belli oldu

Lazer Epilasyon - 19.11.2020
Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç kaç yaşında, nereli? Sibel Bilgiç ne yapıyor?

Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç kaç yaşında, nereli? Sibel Bilgiç ne yapıyor?

Lazer Epilasyon - 12.11.2020
Lazer Epilasyonun Zararları

Lazer Epilasyonun Zararları

Lazer Epilasyon - 10.11.2020
Son dakika haberleri | Güzellik merkezinde patlama

Son dakika haberleri | Güzellik merkezinde patlama

Lazer Epilasyon - 09.11.2020
Güzellik sektörüne mesleki yeterlilik şartı

Güzellik sektörüne mesleki yeterlilik şartı

Lazer Epilasyon - 04.11.2020
Estetisyen Selin Cansever buz lazer hakkında merak edilenleri anlattı…

Estetisyen Selin Cansever buz lazer hakkında merak edilenleri anlattı…

Lazer Epilasyon - 25.10.2020
Lazer epilasyonla ilgili sık sorulan sorular-II

Lazer epilasyonla ilgili sık sorulan sorular-II

Lazer Epilasyon - 15.10.2020
Uzmanından lazer epilasyonu uyarısı

Uzmanından lazer epilasyonu uyarısı

Lazer Epilasyon - 09.10.2020
Lazer epilasyon hakkında sık sorulan sorular

Lazer epilasyon hakkında sık sorulan sorular

Lazer Epilasyon - 08.10.2020
Adıyaman'da lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar oluştu

Adıyaman'da lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar oluştu

Lazer Epilasyon - 25.09.2020
Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu

Epilasyon yaptıran kadının hayatı altüst oldu

Lazer Epilasyon - 25.09.2020
Sertifikası olmayan işletmede lazer epilasyon yaptırmayın

Sertifikası olmayan işletmede lazer epilasyon yaptırmayın

Lazer Epilasyon - 25.09.2020
Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı

Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı

Lazer Epilasyon - 25.09.2020
Merdiven altı güzellik merkezleri tehlike saçıyor

Merdiven altı güzellik merkezleri tehlike saçıyor

Lazer Epilasyon - 20.09.2020
DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR

Lazer Epilasyon - 20.09.2020
Erkekler için ameliyatsız estetik

Erkekler için ameliyatsız estetik

Lazer Epilasyon - 03.09.2020
İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek

İğneden korkan kadınlar, basınçlı dolguyla istedikleri dudaklara sahip olabilecek

Lazer Epilasyon - 11.06.2020
Ne külkedisi ne de acıların kadınıyım

Ne külkedisi ne de acıların kadınıyım

Lazer Epilasyon - 31.05.2020
Tedbirler gevşetildi, Güzellik Atölyesi hizmetine başladı

Tedbirler gevşetildi, Güzellik Atölyesi hizmetine başladı

Lazer Epilasyon - 21.05.2020
Lazer epilasyon için ideal zaman şimdi!

Lazer epilasyon için ideal zaman şimdi!

Lazer Epilasyon - 19.02.2020
Hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar

Hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar

Lazer Epilasyon - 15.02.2020
Cilt bakım kursu ilgi görüyor

Cilt bakım kursu ilgi görüyor

Lazer Epilasyon - 25.11.2019
Kıl dönmesine 'Kristalize Fenol' yöntemi ile ameliyatsız çözüm…

Kıl dönmesine "Kristalize Fenol" yöntemi ile ameliyatsız çözüm…

Lazer Epilasyon - 21.11.2019
Isparta'da KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtı

Isparta'da KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtı

Lazer Epilasyon - 01.10.2019
Güzellik ve bakım ürünleri fuarda buluştu

Güzellik ve bakım ürünleri fuarda buluştu

Lazer Epilasyon - 19.09.2019
Güzellik ve bakım ürünleri fuarda buluştu

Güzellik ve bakım ürünleri fuarda buluştu

Lazer Epilasyon - 19.09.2019
Güzellikte 'yetkisiz' sağlık hizmetine zabıta engeli

Güzellikte "yetkisiz" sağlık hizmetine zabıta engeli

Lazer Epilasyon - 29.08.2019
Türk mühendisler yüzde yüz yerli lazer epilasyon cihazı üretti

Türk mühendisler yüzde yüz yerli lazer epilasyon cihazı üretti

Lazer Epilasyon - 29.08.2019
Güzellik merkezi işletmecilerinin dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldular

Güzellik merkezi işletmecilerinin dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldular

Lazer Epilasyon - 28.06.2019
DHA YURT BÜLTENİ -13

DHA YURT BÜLTENİ -13

Lazer Epilasyon - 28.06.2019
Güzellik merkezi işletmecilerinin dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldular

Güzellik merkezi işletmecilerinin dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldular

Lazer Epilasyon - 28.06.2019
Zeytinburnu'nda kadın hırsızlar kamerada

Zeytinburnu'nda kadın hırsızlar kamerada

Lazer Epilasyon - 25.06.2019
(Özel) Zeytinburnu'nda kadın hırsızlar kamerada

(Özel) Zeytinburnu'nda kadın hırsızlar kamerada

Lazer Epilasyon - 25.06.2019
Estetik faciasını anlattılar: Sürekli 'elinle düzelt, geçecektir' diyorlardı!

Estetik faciasını anlattılar: Sürekli "elinle düzelt, geçecektir" diyorlardı!

Lazer Epilasyon - 07.06.2019
Memleketine Güzellik Merkezini Açtı

Memleketine Güzellik Merkezini Açtı

Lazer Epilasyon - 25.04.2019
Epilasyonda Yeni Bir Dönem Başlıyor! Dünyada ve Türkiye'de İlk

Epilasyonda Yeni Bir Dönem Başlıyor! Dünyada ve Türkiye'de İlk

Lazer Epilasyon - 15.04.2019
Optima, Yerli Ürünleriyle Türkiye'nin İhracatını Artırıyor

Optima, Yerli Ürünleriyle Türkiye'nin İhracatını Artırıyor

Lazer Epilasyon - 03.04.2019
Güzelliğinizin Farkınayız: Steel Estetik

Güzelliğinizin Farkınayız: Steel Estetik

Lazer Epilasyon - 02.04.2019
Kaysermall Outlet Avm, Kadınlar Günü'nde Özel Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

Kaysermall Outlet Avm, Kadınlar Günü'nde Özel Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

Lazer Epilasyon - 09.03.2019
Profesör Çalıkoğlu'ndan 'Lazer Epilasyon' Uyarısı

Profesör Çalıkoğlu'ndan 'Lazer Epilasyon' Uyarısı

Lazer Epilasyon - 02.02.2019
Kadınların Yüzde 10'unun Gizli Sorunu: Hirsutizm

Kadınların Yüzde 10'unun Gizli Sorunu: Hirsutizm

Lazer Epilasyon - 30.01.2019
Kadınların Yüzde 10'unun Gizli Sorunu: Hirsutizm

Kadınların Yüzde 10'unun Gizli Sorunu: Hirsutizm

Lazer Epilasyon - 30.01.2019
İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu

İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu

Lazer Epilasyon - 21.01.2019
İzmir'de Akıl Almaz Olay: Kediden Bulaşan Parazit Gözlerini Kör Etti

İzmir'de Akıl Almaz Olay: Kediden Bulaşan Parazit Gözlerini Kör Etti

Lazer Epilasyon - 21.01.2019
Diyarbakırlı Kadınlara Yeni İş İmkanı

Diyarbakırlı Kadınlara Yeni İş İmkanı

Lazer Epilasyon - 18.01.2019
Diyarbakırlı Kadınlara Yeni İş İmkanı

Diyarbakırlı Kadınlara Yeni İş İmkanı

Lazer Epilasyon - 18.01.2019
Güzelliğe ve Bakıma Dair Her Şey Bu Merkezde

Güzelliğe ve Bakıma Dair Her Şey Bu Merkezde

Lazer Epilasyon - 10.12.2018
Güzellik Uzmanlarına Lazer Teknolojileri ve Mevzuatlarıyla İlgili Seminer Verildi

Güzellik Uzmanlarına Lazer Teknolojileri ve Mevzuatlarıyla İlgili Seminer Verildi

Lazer Epilasyon - 13.11.2018
title