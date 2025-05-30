Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Sapanca'da bir Bungalov'daki ampulde; Denizli'de ise günlük kiralık evdeki üçlü prizde çıkan gizli kamera skandalı giderek büyüyor.

Dijital röntgencilerin, spor salonları, giyinme kabinleri ve tuvaletlere dahi gizli kamera yerleştirdiği; çocukların güvenliği için evde kullanılan kameralara bile sızarak görüntüleri kaydettikleri ortaya çıktı. Yüzlerce kişiye ait özel görüntülerin ise Telegram gruplarında satıldığı ifade edildi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre bu şahıslara operasyon yapıldı.

"MAHREM GÖRÜNTÜLER TELEGRAM ÜZERİNDEN SATILIYOR"

Söz konusu skandalla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Haskoloğlu, "Son günlerde 'Gizli Kamera skandalı' şeklinde gördüğünüz haberlerinin gerçek yüzünü sizlere ifşa ediyorum. Türkiye'de sapkınların kurduğu ciddi bir "gizli kamera" sektörü var ve bu sapkınlar, Telegram üzerinden VIP odalarda insanların en mahrem anlarını para karşılığı satıyorlar. Daha kötü olanı ise 'Bebek kamerası' olarak aldığınız kameralarda bulunan açıklardan kayıt edilen görüntüleri çalıyorlar. Bu görüntülerde; anne-babaların cinsel ilişkisi, kadınların üstünü değiştirdiği görüntüler var. BTK'ya bu grupları ihbar ettim ve önemli kısmı kapatılsa da çok ciddi bir arşiv ve günden güne büyüyen bir sapkınlık var. Bir yerde kalırken veya evinize kamera sokarken dikkatli olun." dedi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Haskoloğlu, "Kadınların gittiği lazer merkezlerine, soyunma kabinlerine kamera yerleştiren sapkınların Telegram gruplarına para karşılığı üye olanları kayıt altına alıp ve ihbar etmiştim. Bu sapkın videoları parayla satın alan şahıslara da operasyon başlatıldı." ifadelerini kullandı.