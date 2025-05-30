Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler
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Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler
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Peş peşe yaşanan gizli kamera rezaleti giderek büyüyor. Özel alanlara gizli kameralar yerleştirip evdeki bebek cihazlarına bile sızan sapıkların, gizli kayıtları sattığı öğrenildi. Kadınların gittiği lazer epilasyon merkezlerine bile kamera yerleştiren sapıklara operasyon başlatıldı.

Sapanca'da bir Bungalov'daki ampulde; Denizli'de ise günlük kiralık evdeki üçlü prizde çıkan gizli kamera skandalı giderek büyüyor.

Dijital röntgencilerin, spor salonları, giyinme kabinleri ve tuvaletlere dahi gizli kamera yerleştirdiği; çocukların güvenliği için evde kullanılan kameralara bile sızarak görüntüleri kaydettikleri ortaya çıktı. Yüzlerce kişiye ait özel görüntülerin ise Telegram gruplarında satıldığı ifade edildi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre bu şahıslara operasyon yapıldı.

"MAHREM GÖRÜNTÜLER TELEGRAM ÜZERİNDEN SATILIYOR"

Söz konusu skandalla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Haskoloğlu, "Son günlerde 'Gizli Kamera skandalı' şeklinde gördüğünüz haberlerinin gerçek yüzünü sizlere ifşa ediyorum. Türkiye'de sapkınların kurduğu ciddi bir "gizli kamera" sektörü var ve bu sapkınlar, Telegram üzerinden VIP odalarda insanların en mahrem anlarını para karşılığı satıyorlar. Daha kötü olanı ise 'Bebek kamerası' olarak aldığınız kameralarda bulunan açıklardan kayıt edilen görüntüleri çalıyorlar. Bu görüntülerde; anne-babaların cinsel ilişkisi, kadınların üstünü değiştirdiği görüntüler var. BTK'ya bu grupları ihbar ettim ve önemli kısmı kapatılsa da çok ciddi bir arşiv ve günden güne büyüyen bir sapkınlık var. Bir yerde kalırken veya evinize kamera sokarken dikkatli olun." dedi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Haskoloğlu, "Kadınların gittiği lazer merkezlerine, soyunma kabinlerine kamera yerleştiren sapkınların Telegram gruplarına para karşılığı üye olanları kayıt altına alıp ve ihbar etmiştim. Bu sapkın videoları parayla satın alan şahıslara da operasyon başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdrakula:

Önlemini devlet almıyorsa niye vergi veriyoruz. Adam ceza alır içeri girmez devam eder yapmaya. Sonra enayi de biz oluruz.Böyle düzeni savunanın da...

Yorum Beğen85
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

internette çıplak laz kızı bulmak mümkün değil, venelevler yasak ama ihtiyaç var.

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Haber Yorumlarız7p6m8qmbq:

insanlar sokakta çıplak zaten. suça karışmaları çok akılsızca.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıALİ BEY:

TOPLUMDA AHLAK, TİCARİ AHLAK, ADALET VE DAHA NİCELERİ BİTMİŞ AMA DURUN ŞİMDİ, ABD, DE RUSYADA, ORTADOĞUDA, OLAN OLAYLAR BİZİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ.

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Haber YorumlarıHaberler.com .:

Linkini merak eden varmi

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