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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Lazer Epilasyon Makinesi Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Lazer Epilasyon Makinesi Ele Geçirildi
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Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye sokulmak istenen 175 bin TL değerindeki lazer epilasyon makinesini ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye sokulmak istenen lazer epilasyon makinesi gümrük ekiplerinin dikkatinden kaçmayarak ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan lazer epilasyon cihazı ele geçirildi.

Yakalama ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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