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Bolu'da TEM Otoyolu'nda durdurulan otobüste 450 bin liralık kaçak ürün bulundu

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Bolu'da TEM Otoyolu'nda durdurulan otobüste 450 bin liralık kaçak ürün bulundu
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünde jandarma aramasında yaklaşık 450 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi. Aramada bin 330 paket bandrolsüz sigara ile 5 saç şekillendirme, 2 lazer epilasyon cihazı ve 8 cep telefonu bulundu; ürünlere el konuldu.

Bolu'da yolcu otobüsünde piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olan kaçak sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında TEM Otoyolu üzerinden İstanbul yönüne seyreden yolcu otobüsünü durdurdu. Ekiplerce şüphe üzerine bir kişinin çanta ve valizlerinde arama yapıldı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 450 bin lira olduğu değerlendirilen bin 330 paket bandrolsüz kaçak sigara, 5 adet saç şekillendirme cihazı, 2 adet lazer epilasyon cihazı ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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