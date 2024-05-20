İstanbul'da 100 Milyon Liralık Kaçak Bakım Cihazları Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 100 milyon lirayı bulan 76 lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazı ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında Bağcılar'da bir adreste kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen bakım cihazları olduğu ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese 13 Mayıs'ta operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada CE belgesi ve test raporları bulunmayan 76 adet lazer epilasyon, EMS ve cilt bakım cihazları ele geçirildi. Ele geçirilen kişisel bakım cihazlarının piyasa değerinin 100 milyon lira olduğu aktarılırken, 20 milyon lirayı aşan vergi kaybına yol açtığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL