Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle batılı ülkeler Rusya'ya karşı ekonomik ve hava ambargoları uygulamaya devam ediyor. Rus hükümeti tarafından, bu ambargolar nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağı ifade edildi. Rus yetkililer Cenevre'de önümüzdeki Salı günü gerçekleşmesi planlanan toplantıya mevcut durumda Lavrov ve heyetinin katılamayacağını belirtirken BM'ye, Rus heyetinin Cenevre'ye ulaştırılması konusunda çağrı yapıldı.

RUSYA'NIN AVRUPA BİRLİĞİ HAVA SAHASINA GİRİŞİ YASAKLANMIŞTI

Rusya'nı Ukrayna'yı işgali üzerine toplanan Avrupa Birliği üye ülkeleri Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı. Ekonomik yaptırımların yanında Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatacağını duyurdu. İlk olarak Almanya, hava sahasını üç ay boyunca Rus uçaklarına kapadığını açıklarken, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Slovenya İtalya, Hollanda, Belçika da ilerleyen günlerde Rus uçaklarına hava sahasını kapama kararı alan ülkeler arasına katılmıştı.

İhlas Haber Ajansı - Dünya