Lavrov: ABD'nin bölgede her adımını ayna gibi yansıtacağız
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Lavrov: ABD'nin bölgede her adımını ayna gibi yansıtacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin ABD tarafından bölgede yeni bir füze savunma sistemi yerleştirme girişimini cevapsız bırakmayacağını söyledi

06.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:28
Lavrov: ABD'nin bölgede her adımını ayna gibi yansıtacağız

Dışişleri Bakanı 'nin (ABD) bölgede yeni bir füze savunma sistemi yerleştirme girişimini cevapsız bırakmayacaklarını söyledi.


Roma ziyaretinde İtalya Dışişleri Bakanı ile cuma günü yaptığı görüşme sırasında konuşan Lavrov, "Her adımı ayna gibi geri yansıtacağız" diyerek atılacak her adımın Rusya tarafında bir karşılığı olacağını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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