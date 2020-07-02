Lavanta hasadı yapıldı
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Lavanta hasadı yapıldı

Batman'da ürün çeşitliliğinin arttırılması ve çiftçiye alternatif ürünlerin sunulması amacıyla 14 farklı noktada ekimi yapılan lavantanın ilk hasadı gerçekleştirildi.

02.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:04

Batman'da ürün çeşitliliğinin arttırılması ve çiftçiye alternatif ürünlerin sunulması amacıyla 14 farklı noktada ekimi yapılan lavantanın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesinde düzenlenen hasat etkinliğine Vali Hulusi Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demir, Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı, Batman Ziraat Odası yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

Vali Şahin, lavanta hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçen yıl hazırlanan ve çiftçinin farklı ürünlerle tanışması, kentin ürün yelpazesinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan projenin başarılı bir şekilde sonuçlandığını vurgulayan Şahin, lavantanın Batman'a uyumlu bir bitki olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Yoğun çalışılan bir sürecin ardından başarılı bir netice alındığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"GAP Bölge Kalkınma İdaresine sunduğumuz projeye 380 bin lira destek verildi. 14 çiftçimize 2'şer dekarlık proje alanları yaptık. Desteğimiz damlama sulama sistemi, bahçenin etrafına çit sistemini kurmak oldu. Çiftçilere fideleri verdik. Bakımını da çiftçimiz üstlenmiş oldu. Bu bir deneme çalışmasıydı. Sadece lavantayı değil, kekik, adaçayı, reyhan, melisa ve nane bitkileri de vardı. Artık çiftçilerimiz bir ürüne bağlı kalmayacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Lavanta hasadı yapıldı

Kaynak: AA

Manşet

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