Lavanta Eczanesi açıldı
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Lavanta Eczanesi açıldı

07.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:36
Lavanta Eczanesi açıldı

Eczacı Hale Nur Öztürk Alkan tarafından işletilen Lavanta Eczanesi açıldı.

Eczacı Hale Nur Öztürk Alkan tarafından işletilen Lavanta Eczanesi açıldı.

Kayseri'de tecrübeli eczacı Hale Nur Öztürk Alkan tarafından işletilen Lavanta Eczanesi düzenlenen tören ile açıldı. Açılış törenine, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, Türk Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Oğuzhan Ulutaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Eczacı Hale Nur Öztürk Alkan, "Farmakognozi doğal bitkiler, doğal kaynaklı hammaddelerin incelendiği bilim dalıdır. Eczanemde de doğal ürünler danışmanlığı yapıyorum. Bu şekilde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İlaç danışmanlığı, sağlık danışmanlığı yapıyoruz. Burada genç dinamik bir ekibimiz var. Yeni açıldık seve seve halkımıza hizmet etmeyi bekliyoruz. Her zaman eczanelerimize, her türlü sağlık probleminizi danışmak için gelebilirsiniz" dedi. - KAYSERİ

Lavanta Eczanesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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