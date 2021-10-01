Lav püskürten "Yaşlı Doruk" yanardağı havadan görüntülendi
Lav püskürten yanardağın drone görüntüleri Adanın büyük bölümünü kaplayan lavlar Atlantik Okyanusu'na dökülen lavlar LA PALMA - İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın Atlas Okyanusu'na...
Lav püskürten yanardağın drone görüntüleri
Adanın büyük bölümünü kaplayan lavlar
Atlantik Okyanusu'na dökülen lavlar LA PALMA - İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın Atlas Okyanusu'na dökülen lavları havadan görüntülendi.