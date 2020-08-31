Laura Kasırgasının Ardından Bölge Yaralarını Sarmaya Çalışıyor
ABD'de Teksas ve Louisiana'yı vuran Laura kasırgasının yol açtığı tahribat netleşiyor.
31.08.2020 18:44 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:49
ABD'de Teksas ve Louisiana'yı vuran Laura kasırgasının yol açtığı tahribat netleşiyor. Kasırgada en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkan Donald Trump kasırganın etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak
Kaynak: DailyMotion.com