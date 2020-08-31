Laura Kasırgasının Ardından Bölge Yaralarını Sarmaya Çalışıyor ABD'de Teksas ve Louisiana'yı vuran Laura kasırgasının yol açtığı tahribat netleşiyor.

ABD'de Teksas ve Louisiana'yı vuran Laura kasırgasının yol açtığı tahribat netleşiyor. Kasırgada en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkan Donald Trump kasırganın etkilediği bölgelerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak

Kaynak: DailyMotion.com