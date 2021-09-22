Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 485 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 591 bin 440'a yükseldi, toplam vaka sayısı da 21 milyon 247 bin 94 olarak açıklandı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 250 bin 198 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 815 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 521 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 272 bin 580, vaka sayısı 3 milyon 585 bin 565, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 944 bin 30 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 962'ye çıktı.

Son 24 saatte 1373 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 943 bin 622'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 783 bin 334'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 579'a, 1837 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 243 bin 231'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 101 bin 146'ya ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberler e göre, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 115'e, vaka sayısı da 3 bin 718 artışla 533 bin 744'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 486 bin 149 kişi sağlığına kavuştu.