Latif Doğan - Yar Gelecek Şarkı Sözleri | İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türküleriyle sevilen Latif Doğan bu akşam İbo Show'un konuğu oldu! En popüler ve sevilen şarkılarından biri olan Yar Gelecek'i de seslendirdi. İşte, Latif Doğan - Yar Gelecek Şarkı Sözleri!

Küstüm şarkısıyla ve onlarca türküsüyle milyonların sevgilisi Latif Doğan bu akşam Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a konuk oluyor. Onlarca türküsüyle yıllardır Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Latif Doğan, programda Yar Gelecek şarkısını da seslendirdi! İşte, Latif Doğan - Yar Gelecek Şarkı Sözleri!

LATİF DOĞAN - YAR GELECEK ŞARKI SÖZLERİ!

Bugün benim bayram günüm

Haber salmış yar gelecek (yar gelecek)

Öyle tahmin ediyorum

Dünya bana dar gelecek (dar gelecek)

Kınalı koç keseceğim

Doya doya içeceğim

Onu hiç üzmeyeceğim

Haber salmış yar gelecek (yar gelecek)

Odam boyansın sarıya

Söyle bal yapsın arıya

Bileti kesmiş salıya

Çarşambaya yar gelecek (yar gelecek)

Yar gelecek yar gelecek

Dünya bana dar gelecek

Ismarladım bey dagından

Tane tane kar gelecek (kar gelecek)

DüĞün alayı kurulsun

Saz çalsın davul vurulsun (oy vurulsun)

Gelinler kızlar yorulsun

Biraz sonra yar gelecek (yar gelecek)

Halı döşensin yollara

Altın takılsın kollara

Darısı bekar kullara

Haber salmış yar gelecek (yar gelecek)

Odam boyansın sarıya

Söyle bal yapsın arıya

Bileti kesmiş salıya

Çarşambaya yar gelecek (yar gelecek)

Bulatlara yatak serin

Rüzgar essin serin serin

Ne dert kaldı ne kederim

Biraz sonra yar gelecek (yar gelecek)

Yar gelecek yar gelecek

Dünya bana dar gelecek (dar gelecek)

Ismarladım bey dagından

Tane tane kar gelecek (kar gelecek)

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı Latif Doğan, 53 yaşındadır.Babasını erken yaşta kaybetti ve kardeşlerine bakabilmek için erken yaşta iş hayatına atıldı. Dokumacılık, taksicilik, pazarlamacılık, araba tamirciliği gibi birçok işte çalıştı. Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır.

Latif Doğan'ın eşinin ismi Emine Doğan Abbasoğludur.

Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.