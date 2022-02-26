Latif Doğan kimdir? 26 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konuğu Latif Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, şarkıları ve albümleri nelerdir

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Latif Doğan oldu. Bunun ardından izleyiciler, Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, şarkıları neler? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Latif Doğan kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte detaylar...

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan (d. 29 Nisan 1967; Besni, Adıyaman), Türk şarkıcı-şarkı yazarı.

Latif Doğan, Besni'de doğmuştur. Kürt kökenlidir. Müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

Latif Doğan, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Ödülleri

MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)

Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)

Albümleri

Sözüm Söz

Yar Gelecek

Küstüm

Kurtulam Gitsin

Bi Tane

Kına Gecesi

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