Lastik patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Lastik patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
Karaçulha, Fethiye, Muğla, PR, 3. Sayfa

Lastik patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyona takılan lastiğin patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı.

10.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:06
Lastik patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyona takılan lastiğin patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet D. 48 PR 909 plakalı kamyonunun tamir ettirdiği lastiğini takmaya başladı. Bu sırada büyük bir gürültü ile patlayan lastik Mehmet D. ve lastikçi Harun K.'yi yaraladı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar James Jeffrey Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sadi Konuk Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İran Kadın İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Lastik patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:32:58. #1.14#