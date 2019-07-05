Lastik-İş: Örgütlü olduğumuz iş yerinde sürekli iş kazaları yaşanıyor

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası'nın (Lastik-İş) Genel Başkan Yardımcısı Ziya Ünal, örgütlü bulundukları İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir iş yerinde sürekli iş kazalarının yaşandığını belirterek, son yaşanan kazada bir işçinin kolunun koptuğunu söyledi. İşçilerin hayatından endişe duyduklarını ifade eden Ünal, yetkili kurumları göreve davet ettiklerini kaydetti.

DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ziya Ünal, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde örgütlü bulundukları bir iş yerinde yaşadıkları sorunları anlatmak için, sendikanın Konak ilçesindeki şubesinde basın toplantısı düzenledi. Çoğunluğu sağladıkları ve toplu iş sözleşmesi hakkı elde ettikleri halde işverenin yetki itirazında bulunduğunu açıklayan Ziya Ünal, "İşveren, üst işveren sendikasına üye olduğu halde, işçilerin sendikaya üye olmasına şiddetle karşı çıkmakta ve yasa dışı baskılar uygulamakta" dedi. İş yerinde sendikal baskıların yanı sıra, iş kazalarının da sık sık yaşandığını ileri süren Ünal, "İşverenin işçilerin hayatına kastettiği, denetimsiz bir ortam söz konusu. Bugün, iş yeri artık işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tehdit altında olduğu bir yer. Sendikal örgütlenmenin yokluğunda denetimsiz kaldığı için, aşırı kar hırsı ile iş yerindeki iş kazaları her geçen gün artmakta. Son bir yılda derin yanıklar, kırıklar, ezikler ortaya çıkaran yirmiden fazla iş kazası yaşanmıştır" dedi.

'BİR İŞÇİNİN KOLU KOPTU'

22 Haziran'da yaşanan iş kazasında bir işçinin kolunun koptuğunu iddia eden Ünal, şunları söyledi:

"Bu olaydan birkaç gün sonra, iş yerinde vardiyada çalışan tüm işçilerin yaralanabilecekleri bir kaza ise büyük bir şans eseri olarak ucuz atlatılmıştır. Yangın söndürme hattında vanaların patlaması ile işçilerin dinlenme alanları tehlike altına girmiş, ancak dinlenme alanında kimse olmadığı için olay herhangi bir yaralanmaya yol açmamıştır. Sendikamız bu olayların daha da vahim sonuçlara yol açmaması ve devamının yaşanmaması için herkese çağrı yapmaktadır. İzmir İŞKUR İl Müdürlüğü'ne iş yerinde gerekli incelemelerin yapılması için başvuruda bulunduk. İşveren sendikası KİPLAS'a konuya dikkatlerini çeken bir uyarı yazısı gönderdik."

'YETKİLİ KURUMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUZ'

İşçilerin yaralanması veya hayatını kaybetmesinin sorumluluğunun, işverene ait olduğunu söyleyen Ünal, "Son bir yıldır yaşanan iş kazaları, gelecekte daha kötü sonuçların ortaya çıkabileceği endişesini yaratıyor. Adli ve idari makamların tümünü, takındıkları bu kayıtsız tutumu terk etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Lastik-İş Sendikası, İŞKUR'u ve adli makamları, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekenleri yapması için göreve çağırdı.



Kaynak: DHA

- İzmir