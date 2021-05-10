Lastik fabrikasında çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Pirelli lastik fabrikasın yemekhane çatısında çıkan yangında bir işçi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Pirelli lastik fabrikasın yemekhane çatısında çıkan yangında bir işçi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Olay Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan Pirelli lastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın yemekhane bölümünün çatı kısmında, elektrik panosu aniden alev aldı. Durumu gören fabrika çalışanları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen bir fabrika işçisi ise olay yerine gelen ambulansa alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı