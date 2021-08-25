Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu Sivas'ta eski sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu Sivas'ta eski sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu.

Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu

Sivas'ta eski sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu

SİVAS - Sivas'ta eski sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Demircilerardı Mahallesi eski sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde bulunan lastik çöplüğünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sanayi sitesi içerisinde iş yeri bulunan esnaflar da korku dolu anlar yaşadı. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Korku dolu anların yaşandığı yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu
Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu
Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu
Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu
Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu
Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

Okul çatısında 3 saatlik eylem
Okul çatısında 3 saatlik eylem
Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinin tavanına asılmış halde bulundu
Yangın söndürme ekibinde çalışan orman işçisi evinin tavanına asılmış halde bulundu
Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Sibel Can Merve Boluğur Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Arda Güler Arda Turan Erol Bulut
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Lastik çöplüğünde çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 00:43:33. #1.16#

title