Lastik ayakkabılarıyla başladı, şimdi gözü Avrupa Şampiyonluğu'nda

ERZURUM'da 12 yıl önce lastik ayakkabılarıyla katıldığı atletizm yarışında keşfedilen milli sporcu Tubay Erdal, henüz 25 yaşında olmasına rağmen başarılarıyla imkanları kısıtlı tüm kız çocuklarına umut oluyor.

ERZURUM'da 12 yıl önce lastik ayakkabılarıyla katıldığı atletizm yarışında keşfedilen milli sporcu Tubay Erdal, henüz 25 yaşında olmasına rağmen başarılarıyla imkanları kısıtlı tüm kız çocuklarına umut oluyor.

2021 Olimpiyat hazırlık kampında koronavirüse yakalanan ve uyarılarda bulunan Tubay Erdal, "Otelde yine 14 günlük bir karantina sürecim oldu. Odanın içinde bile koşamadım çünkü kolumu kaldıracak gücüm yoktu. Normalde sporcuyuz, bağışıklığımız güçlü, yakalansak bile bizi etkilemez diyorduk. Öyle değilmiş, perişan oldum. Buradan herkesi uyarıyorum. Bunun genci yaşı yok. Herkese bulaşıyor. Sporcuydum bünyem güçlüydü ama ben çok kötü geçirdim. Lütfen herkes maske mesafeye dikkat etsinler" dedi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Feride-Celal çiftinin 4'ü kız, 4'ü erkek olmak üzere 8 çocuğundan 7'ncisi olan Tubay Erdal sporla 14 yaşında tanıştı. İlçede düzenlenen bir sosyal proje kapsamında yaptığı koşu ile öğretmenleri tarafından keşfedildi. Kara lastikleriyle, kısıtlı imkanlarla ve ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen hayallerinden vazgeçmediğini söyleyen Milli atlet o günleri şöyle anlatıyor;

"SEN KIZ ÇOCUĞUSUN, YAPAMAZSIN"

Ailesinin uzun bir süre kendisini desteklemediğini ama vazgeçmediğini belirten genç atlet, şunları söyledi:

"Bu yolculuk aslında şöyle başladı. Ben bir köy çocuğuyum. Erzurum'un Karayazı ilçesinde büyüdüm. Daha önceden kara lastiklerle koşuyordum. Erzurum'a geldiler. Beni seçtiler. 1'inci oldum. Lastik ayakkabı ile birinci oldum o zaman spor ayakkabım yoktu. Ayaklarımı sıkmıştı ama güzel koştum birinci oldum. 12 yaşına kadar köydeydim. 12 yaşında Erzurum'a getirildim. 12 yaşına kadar soğuklarda, elimden geldiğince yapıyordum. O zaman koşu nedir bilmiyordum. Ama hep hayalim vardı ben kendim başaracağım, bir şeyler yapacağım diyordum. Ailem o zaman izin vermiyordu. Hep 'Sen kız çocuğusun, yapamazsın' diyorlardı. Annemden dolayı belki de hiç okuyamayacaktım sadece ortaokul okuyacaktım. Bizim orada köy çocuklarını çok okutmuyorlar. En fazla ortaokul 8'inci sınıfa kadar okutulur. 6'ncı sınıfa geçtiğimde beni seçtiler. 8'inci sınıftan sonra Erzurum Spor Lisesi'nde yatılı okudum" diye konuştu.

"ASLA PES ETMEDİM, KÖYDEKİ KIZ ÇOCUKLARINA ROL MODEL OLDUM"

Atletizmde 20 kez Türkiye şampiyonluğu, 2013 yılında Polonya'da dünya üçüncülüğü, 2014 yılında Romanya'da Balkan 2'nciliği, 2016 yılında Amsterdam'da Avrupa 3'üncülüğü, 2018 de maraton branşında Berlin'de ülkemizi temsil eden Tubay Erdal, ailesinin de bir süre sonra desteğini almayı başardığını söyledi.

Erdal, "Normalde sporcu için yaz kış fark etmiyor ama ailem her yaz köye çağırıyordu yardım etmem için. Gitme diyorlardı. Daha sonra ben 2013 yılında dünya 3'üncüsü olduğum zaman artık hepsi destekçim oldu. Daha çok sevindiler. Ben mutlu olunca onlar da mutlu oluyordu. Kanıtladım herkese kendimi. Aileme, köye, ilçeye, merkeze yaydım. Beni gören okuldaki küçük çocuklar beni duyunca, 'Biz de onun gibi olacağız, biz de Tubay abla gibi sporcu olacağız" diyorlarmış. Şu an bayağı küçükler başlamış. Onlar da merkeze gelmiş. Beni görüyorlar, 'Biz senden dolayı geldik' diyorlar. Bir kişiye rol model olmak çok güzel. Hem mutlu oluyorum hem daha çok motive oluyorum. Daha da başarılı olmam gerekiyor ki çocuklar daha da motive olsunlar" şeklinde konuştu.

"TÜM KADINLARIN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASINI İSTİYORUM"

Kendisi gibi imkanları kısıtlı tüm kız çocuklarına seslenen başarılı sporcu, "Öncelikle kadına şiddete hayır diyorum .Tüm kızlara buradan sesleniyorum. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorum. İnşallah beni görürler. Ben de onlara ses olurum. Bunu istiyorum. Babam ben daha milli sporcu olmadığım zaman lisede, 50 lira veriyordu. Onunla bir hafta geçiniyordum. Mecburdum. Sonra milli takıma girince üniversitede kendi maaşımı almaya başladım. Kız çocuğunun kendi parasını kazanması çok güzel bir şey. Kimsenin eline bakmıyorsun. Asla pes etmedim. Yeri geldi aileme de söylemedim çok zor günler geçirdim. Hep ben başaracağım, dedim. Bunu başardığımı düşünüyorum. Ama daha çok başarmak istiyorum çünkü benim hedefim olimpiyatlar" dedi.

"KİMSE GENÇLİĞİNE GÜVENMESİN, MASKEYE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETSİN"

Olimpiyatlara hazırlık sürecinde koronavirüse yakalandığını ve zor günler geçirdiğini söyleyen genç milli atlet Tubay Erdal, herkesi uyardı. Erdal, "Pozitif çıktım. Belirtilerim çoktu zaten. Otelde yine 14 günlük bir karantina sürecim oldu. Odanın içinde bile koşamadım çünkü kolumu kaldıracak gücüm yoktu. Normalde sporcuyuz, bağışıklığımız güçlü, yakalansak bile bizi etkilemez diyorduk. Öyle değilmiş, perişan oldum. Buradan herkesi uyarıyorum. Bunun genci yaşı yok. Herkese bulaşıyor. Ben kendimde gördüm. Sporcuydum bünyem güçlüydü ama ben çok kötü geçirdim. Lütfen herkes maske mesafeye dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak Bozkuş