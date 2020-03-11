Lastiğini değiştiren sürücünün ölümünde asli kusurlu çıktı
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Hasan Güler, Bursa, Araç, Güncel

Lastiğini değiştiren sürücünün ölümünde asli kusurlu çıktı

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde yol kenarında otomobilin lastiğini değiştiren Hasan Güler'e (35) çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Nuh Şengün'ün (56) yargılanmasına devam edildi.

11.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:58
Lastiğini değiştiren sürücünün ölümünde asli kusurlu çıktı

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde yol kenarında otomobilin lastiğini değiştiren Hasan Güler'e (35) çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Nuh Şengün'ün (56) yargılanmasına devam edildi. Bilirkişi raporuna göre sanık Nuh Şengün'ün asli kusurlu olduğu belirlendi.

Kaza, geçen yıl Nisan ayında Nilüfer ilçesindeki Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde meydana geldi. İzmir yönüne seyir halinde olan Hasan Güler, 16 TC 088 plakalı otomobilinin sol ön lastiğinin patladığını fark ederek aracı yolun kenarına çekti. Araçtan inip patlayan lastiği değiştirmeye çalışan Güler'e, aynı yöne giden Nuh Şengün yönetimindeki 43 AS 057 plakalı hafif ticari araç çarptı. Bariyerlere çarparak duran aracın sürücüsü Nuh Şengün olay yerinden kaçarken lastiğini değiştirmeye çalıştığı otomobilin altında kalan Hasan Güler yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü Nuh Şengün kısa sürede yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Nuh Şengün, kazada ölen forklift operatörü Hasan Güler'in eşi Hacer Güler ve tarafların yakınları ile avukatları katıldı. Duruşmada önceki savunmalarını yineleyen tutuklu sanık Nuh Şengün, kazaya kendisinin sebep olmadığını söyledi. Kendi aracıyla, Güler'in öldüğü yerden yaklaşık 1,5 kilometre sonra yola çıktığını ve yaptığı başka bir tek taraflı kaza sonrası yaralanıp hastaneye gittiğini ileri süren Nuh Şengün, "Alkol aldığım ve alkollü araç kullandığım doğrudur ancak alkollü araç kullanmam kaza yapacağım anlamına gelmiyor. Ayrıca ben hiç sürücü belgesi almadım ama iyi şoförümdür" dedi. Hacer Güler de eşinin forklift operatörlüğü yapmasına rağmen olay sırasında kullandığı otomobille işçileri evlerine bıraktığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.Bilirkişi raporuna göre sanık Nuh Şengün'ün asli kusurlu olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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