Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu

09.03.2021 23:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:10
Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında durup otomobilden inen Ziya Birkan Köprülü (19), arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında durup otomobilden inen Ziya Birkan Köprülü (19), arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ziya Birkan Köprülü otomobilin lastiği patlayınca aracı yol kenarına park etti. Aracından inen Köprülü'ye arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazayı görenler 112 Acil servisi aradı. Ağır yaralanan Köprülü sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köprülü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köprülü'nün cenazesi bugün Derince Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Meghan Markle Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 23:10:41. #1.16#
title