Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara çarptı: 3 yaralı
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Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara çarptı: 3 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara çarptı: 3 yaralı Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.

13.09.2020 22:25 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:35

Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara çarptı: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Karahüseyinli mahallesi istikametinde meydana geldi. Mevsimlik işçileri taşıyan M.Y. yönetimindeki 27 AJ 219 plakalı Ford marka kamyonet seyir halinde giderken arka sağ lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak bir fıstık bahçesinin duvarına çarptı. Kazada kamyonette bulunan E.S., F.S. ve A. S. İsimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Lastiği patlayan kamyonet yoldan çıkarak duvara çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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