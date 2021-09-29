Las Palmas'ta lav akıntısı okyanusla buluştu, zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Las Palmas'ta lav akıntısı okyanusla buluştu, zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı

BBC - Haberler | Dünya
Las Palmas'ta lav akıntısı okyanusla buluştu, zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı

İspanya'nın Las Palmas adasında meydana gelen yanardağ patlamasında, akan lav okyanusa ulaştı.

İspanya'nın Las Palmas adasında meydana gelen yanardağ patlamasında, akan lav okyanusa ulaştı. Uzmanlar zehirli gaz ve patlamaların yaşanma olasılığına karşı uyarıyor.

Playa Nueva bölgesinde Atlantik Okyanusu ile buluşan lav akıntısı, buhar bulutları oluşturuyor.

Lavın, deniz suyu ile buluşmasının, klor içeren kimyasal bir reaksiyon oluşturabileceği bunun da deriyi, gözleri ve solunumu etkileyebileceği uyarısı yapılıyor.

İnsan sağlığını etkileyebilecek gazlar kadar, uzmanlar, kıyı şeridinde çökmeler olabileceği bunların da patlamalara yol açabileceği uyarısını yapıyor.

Afrika'nın kuzey batısında, İspanya'ya ait Kanarya Adaları'nda bulunan yanardağ, 1971'den bu yana ilk kez faaliyete geçti.

Cumbre Vieja Yanardağı'nın 19 Eylül'de patlaması sonrası yüzlerce ev yıkıldı, 6 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Kıyı şeridindeki köyler, lavın suyla buluşması beklentisi ile daha önce boşaltılmıştı.

İspanya hükümeti ise patlamanın yaşandığı Las Palmas'ı afet bölgesi ilan etti ve volkanik faaliyetten etkilenenlere mali yardım sözü verdi.

Lavın tehlikeleri neler?

Lavın soğuk deniz suyuyla buluşması ile bir dizi kimyasal etkileşim meydana geliyor ve bir gaz bulutu oluşturuyor.

BBC'ye konuşan yanardağ uzmanı Doktor Robin George Andrews, bu etkileşimin, hidroklorik asit, su buharı ve biraz da külden oluşan bir buhar bulutu oluşturduğunu ve bunun "solunum için iyi" olmadığını söylüyor.

Andrews, bu toksik gazın gözlerde, ciğerde ve deride rahatsızlık yaratabileceğini ancak halkın, bu bölgeden uzak durması halinde "büyük sorun yaratmayacağını" değerlendiriyor.

Andrews, lavın deniz suyuyla buluştuğu yerlerde, "düdüklü tencere etkisi" nedeniyle volkanik patlamaların da yaşanabileceği belirtiliyor.

Hawaii Adası'nda 2018 yılında yaşanan bir lav topu patlamasında 23 kişi yaralanmıştı.

Las Palmas adasının güneyinde bulunan yanardağ çevresinde 80 bin kişi yaşıyor.

BBC
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Namaz Vakitleri Şafak Sezer Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Lionel Messi Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Las Palmas'ta lav akıntısı okyanusla buluştu, zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:06:28. #1.12#