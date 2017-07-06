Lapseki'de Buğday Alımları Başladı

Lapseki'de Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alımlarına başladı.



Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, alımların 1 ay süreceğini söyledi.



İlçede, 12 yıldan sonra alımların ilk kez geçen yıl başladığını hatırlatan Sevim, "Ziraat odası olarak yaptığımız girişimler sonrasında ilk alım yapıldı ve bin 600 ton civarı alım gerçekleştirildi. Bu yıl ise bunun üzerine çıkmak hedefindeyiz. Amacımız çiftçimizin ürettiği buğday daha değerli satılsın, çiftçimizde para kazansın." dedi.