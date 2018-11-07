Laos'a Dışişleri Bakanlığı Düzeyinde İlk Ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei'deki ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Laos'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei'de Brunei Sultanı Haji Hassanal Bolkiah ve Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof ile görüşmelerinin ardından Laos'a geçti.

Ziyareti kapsamında Viyentiyan Büyükelçiliği hizmet binası ve rezidansının resmi açılış törenine katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ve Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu'nun Kommasith ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Laos arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme imkanlarını ele alması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Öte yandan, ziyaret Türkiye'den Laos'a Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. - VİENTİANE