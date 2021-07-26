Laodikya Antik Tiyatrosu'nda çalışmalar tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Laodikya Antik Tiyatrosu'nda çalışmalar tamamlandı

Laodikya Antik Tiyatrosu'nda çalışmalar tamamlandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda 2019'da başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda 2019'da başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte, kazı ve restorasyon çalışmaları Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında aralıksız sürüyor. Kentteki tiyatroda, 2019 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları ise sona erdi. Çalışmalar kapsamındaki son taş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Şimşek tarafından konuldu.

Prof. Dr. Celal Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, restorasyon projesi kapsamında 15 bin kişilik tiyatroyu ayağa kaldırmayı başardıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaman zaman zorlansalar da çalışmaların başarıyla tamamlandığını aktaran Prof. Dr. Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Tiyatroda, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği katkılarla 10 akademisyen, 1 uzman mimar, 12 arkeolog, 4 restoratör ve 20 usta tarafından orijinalliği korunarak çalışmaları tamamladık. Antik kentte uzun yıllar sürecek işleri 15-16 yılda yapmayı başardık. 2 yıl içinde de antik tiyatroyu aslına uygun hale getirdik. Bu kadar kısa bir sürede projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyoruz. Uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguladık. Dünya tarihinde bu kadar kısa sürede restorasyonu tamamlanan en büyük projedir. Herkese hayırlı olsun."

Laodikya Antik Tiyatrosu'nda çalışmalar tamamlandı
Laodikya Antik Tiyatrosu'nda çalışmalar tamamlandı
Laodikya Antik Tiyatrosu'nda çalışmalar tamamlandı
Laodikya Antik Tiyatrosu'nda çalışmalar tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Diego Muslera Can Bartu Mesut Özil Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Laodikya Antik Tiyatrosu'nda çalışmalar tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 12:50:15. #1.15#

title