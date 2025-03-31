Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Zücü haber sonrası sosyal medyada akım haline gelen Lana Del Rey Volkan Konak merak edildi. Peki, Lana Del Rey Volkan Konak olayı nedir?

LANA DEL REY VOLKAN KONAK OLAYI NEDİR?

Lana Del Rey Volkan Konak olayı, sosyal medya kullanıcılarının bir süredir Lana Del Rey ve Volkan Konak videolarını ve resimlerini beraber kullanarak paylaşımlardır. Mizah amaçlı yapılan paylaşımlar kurgusal paylaşımlardır. Bu paylaşımlar Koak2ın ölümü sonrası tekrar gündem oldu.

VOLKAN KONAK ÖLDÜ MÜ?

Bakanlık, KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."

İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak konser sırasında fenalaşmıştı.