Lamborghini, Prestijini Korumak İçin Üretimini Sınırlama Kararı Aldı

Lamborghini CEO'su Stefano Domenicali, Bologna'daki yeni boyama tesislerinin açılışında konuştu. Domenicali, 2019'da 8.000'den fazla araç satmayı beklediklerini ve satış hedefi olarak belirledikleri 10.000 satışa çok yaklaştıklarını belirtti.

CEO, Lamborghini'nin prestijini koruması açısından sonsuza dek büyüme gösteremeyeceklerini ve bu satış rakamlarını sınırlandırarak seçkinliklerini korumayı amaçladıklarını açıkladı. Domenicali, bu yılki satışların artmasının nedeni olaraksa mevcut ürün portföyünün firmanın amaçlarıyla uyumlu olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Lamborghini, Automotive News'in haberine göre bu satış rakamlarından sonra ezeli rakipleriyle boy ölçüşebilir kâr marjına sahip duruma geldi. İtalyan otomobil üreticisi, 2018'de 1,42 milyar euro kâr elde etmişti. 2019 yılında ise bu kârın 1,7 milyar euroya çıkması bekleniyor.

Stefano Domenicali, yakın bir zamanda elektrikli araç üretmeyi düşünmediklerini bir kez daha tekrarladı fakat sıkı emisyon kuralları yüzünden firma, 2025'e kadar tüm modellerinde hibrit ünite kullanmak zorunda.