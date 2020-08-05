Laleto Tekstil, yılın moda ayakkabılarını inceliyor
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Laleto Tekstil, yılın moda ayakkabılarını inceliyor

Merkezi İstanbul'da bulunan Laleto Tekstil modacısı Mehmet Sait Dalmış, kıyafet seçimi ve kombin oluşturmak kadar ayakkabı ve aksesuar seçiminin de önemli olduğunu söyledi.

Laleto Tekstil, yılın moda ayakkabılarını inceliyor
05.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:15

Merkezi İstanbul'da bulunan Laleto Tekstil modacısı Mehmet Sait Dalmış, kıyafet seçimi ve kombin oluşturmak kadar ayakkabı ve aksesuar seçiminin de önemli olduğunu söyledi.

Laleto Tekstil olarak kıyafet seçimi ve kombin oluşturma kadar ayakkabı ve aksesuar seçiminin de çok önemli olduğunu belirten Dalmış, bu yılın modasını yansıtan ayakkabıların bulunduğunu ifade etti. Dalmış, "Özgürleşme, rahatlık ve klasikliğin bu yılın modası olduğunu söyleyebiliriz. Kıyafet kadar ayakkabı tercihi de çok önemli. Bilekte biten botları yalnızca kışın soğuk günlerinde giymek zorunda değilsiniz. İlkbahar ve yaz aylarında da giyebileceğiniz bu ayakkabılar ile kendinizi hem şık hem de konforlu hissedebilirsiniz. Bu noktada, Laleto Tekstil size kovboy botlarını tavsiye ediyor. Klasik siyah modellerin yanı sıra farklı renk ve modellerde oluşuyla dikkat çeken kovboy botları, yaz aylarının vazgeçilmez çiçekli elbiseleri ve kısa şort ya da eteklerle beraber giyilebilir. Laleto Tekstil hangi kıyafeti giyerseniz giyin, ayağınızda sandalet olması gerektiği konusunda çok ısrarcı. Bu noktada, yeni sezon sandaletleri konusunda önünüzde birçok seçenek bulunuyor. Flatform adı verilen kalın tabanlı modellerin yanı sıra ince tabanlı ve düz sandaletler sayesinde kendinizi çok havalı ve rahat hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra, bu yılın moda ayakkabıları arasında balerin ayakkabılar bulunuyor. Zarif balerin ayakkabıları doğru kombinlerle beraber kullanıldıklarında harika bir görüntü yaratabilirler. Laleto Tekstil olarak aranızda düz ayakkabıları seven kişiler olduğunu biliyoruz. Bu konuda haklısınız. Çünkü düz ayakkabılar, gerçekten de herkes tarafından çok sevilir. Rahat, kullanışlı ve her türlü kıyafetle uyumlu olmalarından dolayı tercih edildiklerini söylemek gerekir. Minik topuklu veya sivri burunlu olarak farklı modellere sahip bu ayakkabılar ile çok doğru tercihler yapabilirsiniz. Buna ek olarak, bu yılın modasının rengarenk sneakerlar olduğunu söylemeliyiz. 2000'li yılların başlarında karşımıza çıkan bu ayakkabı modellerinin 2020'de de moda olduğunu ifade etmek gerekir. Son olarak, Laleto Tekstil, düz terliklerin 2020 yılında da popülerliğini koruyacağını söylüyor. En az babetler kadar rahat ve havalı olan bu terliklerden yana tercih yapmalısınız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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