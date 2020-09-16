Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı

İstanbul Laleli'de önceden husumetli olduğu öğrenilen iki döviz çalışanı arasında kavga çıktı. İsmi Çetin olduğu öğrenilen taraflardan biri, cadde üzerinde husumetlisine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı
16.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:51

İstanbul Laleli'de önceden husumetli oldukları öğrenilen iki döviz bürosunun çalışanları arasında çıkan kavgada taraflardan biri kurşun yağdırdı. İki kişinin yaralandığı olayda şüpheli emniyete teslim olurken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Büyükreşitpaşa Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki döviz bürosu çalışanları arasında daha önceden husumet vardı. İsmi Çetin olduğu öğrenilen silahlı saldırgan cadde üzerinde husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan esnaf kavgayı ayırmaya çalıştı. Olayın ardından çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan Nuh Kılıçarslan ve Mutlu Akpınar'ı hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren ekipler toplanan kalabalığı olay yerinden uzaklaştırdı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silahlı saldırganın husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırdığı görülüyor. Aldığı yarayla yere düşen kişilerden biri, üzerine gelmeye devam eden silahlı saldırganı tekmeliyor. Cadde esnafının kavgayı ayırması üzerine olay yatışıyor.

Silah sesleri duyduğunu ifade eden cadde esnafı Ensar Özer, "Yukarıda, ofiste çalışıyordum. Sonra aşağı indiğimizde arkadaş yaralı bir haldeydi. Komşular acil müdahale yapıyordu. Daha sonra polis geldi. Ambulans geldi. 2 yaralanan varmış. Çok kalabalık vardı. Polis ve ambulans vardı. Yaralanan arkadaş komşumuzdu. Arkadaş dövizcide güvenlikti. Arkadaş yerde yatıyordu. Kanaması vardı. Bacağından vurulmuştu. 'Ayağımı bağlayın' diyordu. 10-15 dakika sonra ambulans geldi. Müdahaleyi yaptılar" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
İNSAN!: Her gün buna benzer onlarca haber. Bu birilerinin işine geliyor herhalde ki bu gibi durumlara müdahele edilmiyor. Ve ne için yaşadığını sorgulamayan bireylerin arttığı bir toplumda böylesi olaylar da gittikçe olağanlaşıyor. Allah, kendini bilenlerle karşılaştırsın her daim.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Hulusi Akar Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beren Saat Halil Sezai Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Meriç Bursa Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 18:52:16. #1.15#
title