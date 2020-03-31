Lalapaşa'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar dezenfekte edildi Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Lalapaşa halkının sağlığını korumak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Evlerinizde kalmanız, sokağa çıkmamanız sizin ve sevdikleriniz için önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu kalmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Evden çıkmanız gerekirse sosyal mesafeye, eldiven ve maske kullanmaya özen gösteriniz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa destek hattımız ile belediyemiz tarafından kapılarına kadar getirilmektedir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığınca yasaklanmıştır. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır."

Kaynak: AA