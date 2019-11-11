11.11.2019 08:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 08:58

Yönetmen koltuğunda Onur Aldoğan'ın oturduğu Lain filmi, gizemli bir aşk hikayesi ile gömü aramaya çalışırken sıra dışı olaylar yaşayan insanların hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Lain filminin oyuncu kadrosunda Yalın Cengiz, Sinan Taşkan, Funda Dönmez, Asuman Özdemir ve Rıfat Kanpara gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Onur Aldoğan

Senaryo: Erkan Çaltepe

Oyuncular: Yalın Cengiz, Sinan Taşkan, Funda Dönmez, Asuman Özdemir, Rıfat Kanpara

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Lain

Yapımcı Firma: Cinemoon Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 10.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com