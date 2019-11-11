Lain Filmi
Lain filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Lain filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmen koltuğunda Onur Aldoğan'ın oturduğu Lain filmi, gizemli bir aşk hikayesi ile gömü aramaya çalışırken sıra dışı olaylar yaşayan insanların hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Lain filminin oyuncu kadrosunda Yalın Cengiz, Sinan Taşkan, Funda Dönmez, Asuman Özdemir ve Rıfat Kanpara gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Erkan Çaltepe
Oyuncular: Yalın Cengiz, Sinan Taşkan, Funda Dönmez, Asuman Özdemir, Rıfat Kanpara
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Lain
Yapımcı Firma: Cinemoon Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 10.04.2020
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