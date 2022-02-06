"Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" diyen müşteriye restoranın cevabı olay oldu - Haberler
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"Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" diyen müşteriye restoranın cevabı olay oldu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. İnternetten yemek siparişi veren bir vatandaş, yorum kısmına "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yazdı. Restoranın vatandaşa verdiği "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" cevabı ise çok konuşuldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kimi zaman viral oluyor. Yine sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan bir fotoğraftaki konuşmalar gündeme oturdu.

LAHMACUN SİPARİŞ ETTİLER

İnternetten lahmacun sipariş eden vatandaşlar daha sonra yemekle ilgili yorum yapılan kısma "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" diye yazdı. Ayrıca hıza 10, servise 7 puan veren vatandaşlar, lezzeti de 1'de bıraktı.

RESTORANIN CEVABI GECİKMEDİ

Restoranın vatandaşlara cevabı ise çok gecikmedi. Lahmacunu yiyen vatandaşların koronaya yakalandığı ve tat alamadığı iması yapan restoran yetkilileri, "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun"yanıtını verdi.

'Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı' diyen müşteriye restoranın cevabı olay oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Instagram, İnternet, Yemek, PCR, Yaşam, Haber

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Yorumlar (1)

FAKIR VATANDAS:

bir hafta önce burada bir köyden iki at çalındı.duyduğumdan beri ne kasaptan et alıyorum nede dışarıda yemek yiyorum. tadını bilmem ama tuzu yoksa da tuz vardır masada atsaydın tuz.tuza para istemiyorlar.

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