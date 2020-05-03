Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
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Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi

Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
03.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:30

Kahramanmaraş'ta, ehliyetsiz genç sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sigortası olmayan, abartı egzozlu bir otomobille lahmacun yaptırmaya çıktı. Gence, sokağa çıkma yasağını ihlalden 392 lira ve trafik cezalarından 3 bin 701 lira olmak üzere toplam 4 bin 93 lira ceza yazıldı.

Kahramanmaraş'ta, ehliyetsiz T.K, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sigortası olmayan, abartı egzozlu otomobille dışarı çıktı. Polise yakalanan ve lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını belirten T.K'ya sokağa çıkma yasağını ihlalden 392 lira ve trafik cezalarından 3 bin 701 lira olmak üzere toplam 4 bin 93 lira ceza yazıldı.

ABARTI EGZOZ VE SİGORTASIZ ARAÇ

Atatürk Bulvarı'nda 06 GDH 12 plakalı otomobiliyle giden T.K, Kıbrıs Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Aracının egzozunun abartı ses geldiğini fark eden ekipler; yaptıkları incelemede ehliyeti olmayan T.K'nın otomobilinde abartı egzoz olduğunu ve sigortasının da bulunmadığını tespit etti.

LAHMACUN YAPTIRMAYA ÇIKMIŞ

Lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını ifade eden T.K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, abartı egzozdan 1228 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira para cezası yazıldı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polislerin idari işlemleri yapmasının ardından araç sigortası olmadığı için trafikten de men edilerek otoparka çekildi. Ruhsat sahibine de aracın sigortasını yaptırmadığı için 132 lira trafik cezası yazılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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