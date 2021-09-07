Lafarge: Fransa Yüksek Ceza Mahkemesi, çimento şirketinin 'terörizmi finanse etmek' suçlamasıyla yargılanması gerektiğine hükmetti
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Lafarge: Fransa Yüksek Ceza Mahkemesi, çimento şirketinin 'terörizmi finanse etmek' suçlamasıyla yargılanması gerektiğine hükmetti

Lafarge: Fransa Yüksek Ceza Mahkemesi, çimento şirketinin 'terörizmi finanse etmek' suçlamasıyla yargılanması gerektiğine hükmetti
BBC - Haberler | Dünya

Fransa'da Yüksek Ceza Mahkemesi, çimento şirketi Lafarge hakkında, Suriye'deki faaliyetleri nedeniyle dava açılması gerektiğine hükmetti.

Fransa'da Yüksek Ceza Mahkemesi, çimento şirketi Lafarge hakkında, Suriye'deki faaliyetleri nedeniyle dava açılması gerektiğine hükmetti. Lafarge, "terörizmi finanse etmekle" suçlanıyor.

Savcılık Lafarge'ı, ülkedeki iç savaş sırasında bir fabrikasında üretime devam edebilmek için İslamcı militanlara milyonlarca dolar aktarmakla itham ediyor.

Şirket ise İslamcı militanlara bilerek ödeme yapmadığını söyleyerek kendisini savunuyor.

Yapılan ödemeler, Avrupa Birliği yaptırımlarının da ihlali anlamına geliyor.

Mahkeme kararı

Fransa'da ceza mahkemelerinde en üst yetkili mahkemenin verdiği karar, Lafarge'ın Suriye'deki ticari faaliyetleri sırasında "insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olduğu" suçlamasıyla yargılanmasının yolunu açmış oldu.

Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin daha önce verdiği şirket lehindeki kararı bozdu ve şirketin "terörizmi finanse etmek" suçlamasıyla yargılanması gerektiğine hükmetti.

Savcılar Lafarge şirketinin Suriye'de iç savaşın en yoğun olduğu dönemde ülkenin kuzeyindeki bir çimento fabrikasında üretimi sürdürebilmek için İslamcı militanlara 15 milyon dolar ödediğini iddia ediyor.

Daha sonra İsviçre şirketi Holcim'le birleşen Lafarge, 2011 yılında Suriye'de faaliyet gösteren kendisine bağlı bir şirketin, silahlı gruplarla pazarlık yapmaları için bazı arabuluculara ödemeler yaptığını kabul ediyor ama "bilerek teröristlere ödeme yapmadığını" vurguluyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararı ise Lafarge için çok büyük bir darbe olarak görülüyor.

Soruşturma 2018'de başlamıştı

Lafarge hakkında soruşturma başlatılmasına, şirketin iç soruşturmasında silahlı gruplara yaptığı ödemelere ilişkin kanıtlar ortaya çıktıktan bir yıl sonra 2018 yılında karar verilmişti.

Şirketin iç soruşturmasında Celebiye'deki fabrikanın tesisin açık kalması ve çalışanların korunması için "kabul edilemez" önlemler alındığı sonucuna varılmıştı.

Suriye'deki fabrika 2014'te kapandı ve bir yıl sonra Lafarge'ın İsviçre şirketi Holcim ile birleşmesi sonucu LafargeHolcim şirketi kuruldu.

Şirketin 80 ülkede yaklaşık 80 bin çalışanı bulunuyor.

LafargeHolcim Yönetim Kurulu Başkanı Beat Hess soruşturma sırasında, "Suriye'deki fabrikamızda olanlardan gerçekten çok üzgünüz ve yaşananları öğrendikten sonra kararlılıkla hareket ettik. Soruşturma geçirenlerden hiçbiri artık şirketimizin personeli değil" demişti.

BBC
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Lafarge: Fransa Yüksek Ceza Mahkemesi, çimento şirketinin 'terörizmi finanse etmek' suçlamasıyla yargılanması gerektiğine hükmetti - Haberler
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