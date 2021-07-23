Lady Gaga Türk makyaj ustasını ABD'ye davet etti

Kalıcı makyaj ustası Sinan İslam Yılmaz, yaptığı uygulamalarla ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın dikkatini çekti.

Kalıcı makyaj ustası Sinan İslam Yılmaz, yaptığı uygulamalarla ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın dikkatini çekti. Lady Gaga tarafından ABD'ye davet edilen kalıcı makyaj uzmanı Yılmaz, bu teklifi değerlendirmek üzere çalışmalara başladığını söyledi.

Yaptığı kalıcı makyaj uygulamaları ile ünü yayılan Sinan İslam Yılmaz, ünlü şarkıcı ve showgirl Lady Gaga tarafından mesleğini icra etmek üzere ABD'ye davet edildi. Sinan İslam Yılmaz bu davete ne kadar sevindiğini "Benim kalıcı makyaj videolarım ve uygulamalarımın izleyen sayısı çok fazla ama bunların arasında kimlerin olduğunu pek merak etmemiştim. Lady Gaga tarafından gelen bu istek beni hem heyecanlandırdı hem de çok mutlu etti. Yapmış olduğunuz işin takdir edilmesi motivasyonunuzu olumlu anlamda etkiliyor" şeklindeki sözleri ile ifade etti.

Lady Gaga tarafından ABD'ye davet edilmesinden sonra çalışmalarını daha farklı yönlerden geliştirmek için çok daha sıkı çalıştığını söyleyen Sinan İslam Yılmaz, "Bu kadar büyük bir dünya starı tarafından beğenilmek ve çalışmalarımın takdir edilmesi beni çok sevindirdi. Bir dünya starı ile çalışmak için ABD'ye gitmeden önce kendimi daha da geliştirmek üzere çalışmalarımı hızlandırdım. Uzun saatler boyunca izlediğim örneklemeleri modellerime uyguluyorum. Var olan teknik bilgimi geliştirirken yeni tekniklerin de bilgi ve donanımını edinmek için çalışıyorum. Kısa bir zaman içinde ABD'ye gideceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı