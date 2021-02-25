Lady Gaga'nın köpeklerini gezdiren görevli vuruldu, iki köpeği kaçırıldı, getirene 500 bin dolar ödül vaat edildi
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BBC

Lady Gaga'nın köpeklerini gezdiren görevli vuruldu, iki köpeği kaçırıldı, getirene 500 bin dolar ödül vaat edildi

25.02.2021 22:02 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:06
Lady Gaga'nın köpeklerini gezdiren görevli vuruldu, iki köpeği kaçırıldı, getirene 500 bin dolar ödül vaat edildi

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Fransız buldoğu cinsi köpeklerini dolaştırmaya çıkaran görevli silahla vuruldu, iki köpeği ise kaçırıldı.

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın Fransız buldoğu cinsi köpeklerini dolaştırmaya çıkaran görevli silahla vuruldu, iki köpeği ise kaçırıldı.

Los Angeles'ta bulunan Hollywood'da Lady Gaga'nın köpeklerini dolaştırmaya çıkaran görevli Ryan Fischer, bir şüphelinin yarı otomatik silahını ateşlemesi sonucu yaralandı.

Bunun üzerine Ryan Fischer hastaneye kaldırıldı.

Gerçek adı Stefani Germanotta olan ancak Lady Gaga ismini kullanan sanatçı, Koji ve Gustav adındaki çalınan iki köpeğini geri getireceklere 500 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

Olay sırasında kaçan üçüncü köpek Miss Asia, daha sonra polis tarafından bulundu.

Yönetmen Ridley Scott'ın Gucci ile ilgili filminin çekimleri için Roma'da bulunan Lady Gaga'nın basın temsilcisi, köpeklerin nerede olduğunu bilenlerin kendisiyle temasa geçmesini istedi.





Los Angeles Polis departmanı ise arabayla kaçtığı düşünülen şüpheliyi arıyor.

Lady Gaga'nın köpeklerinin saldırıda kasıtlı olarak mı hedef alındığı bilinmiyor.

Fransız buldoğu cinsi köpekler ABD'de 2-10 bin dolar arası bir fiyatla satılıyor.

Lady Gaga'nın köpeklerine çok düşkün olduğu biliniyor.

BBC
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