Lady Gaga'dan ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Eşine: Hristiyanlığın En Kötü Temsilcilerisiniz

Amerikalı pop şarkıcısı Lady Gaga, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence'i "Hristiyanlığın en kötü temsilcileri" olarak nitelendirdi.

Lady Gaga'nın tepkisinin nedeni, Karen Pence'in, eşinin Başkan Yardımcısı seçilmesinden sonra ara verdiği öğretmenlik kariyerine geri dönecek olması.

Karen Pence'in haftada 2 gün sanat dersleri vereceği Virginia'daki Immanuel Christian School, kendileri ya da aileleri eşcinsel olan öğrencileri kabul etmiyor.

Dini okulun kayıt koşullarına ilişkin açıklamasında, "Cinsel ahlaksızlığı destekleyen ya da buna göz yumanların, homoseksüel ya da biseksüel kişilerin" kabul edilmeyeceği belirtiliyor.

'Aynaya bak göreceksin'

Lady Gaga, Las Vegas'taki konserinde şunları söyledi:

"Hristiyanlara karşı ayrımcılık yapmamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Siz Hristiyanlığın en kötü temsilcilersiniz. Ben bir Hristiyan kadınım ve benim bildiğim Hristiyanlık önyargıyı kabul etmez, herkese kucak açar. Bay Pence, bu utanç size aittir ve aynaya bakarsanız göreceksiniz."

Mike Pence, Lady Gaga'ya Hristiyan televizyon kanalı EWTN'den yanıt verdi ve "Büyük haber kuruluşlarının Hristiyanlık eğitimine saldırması kabul edilemez" dedi.

Kendisini biseksüel olarak tanımlayan Lady Gaga, aktif bir eşcinsel hakları savunucusu.

Lady Gaga, 2010'da MTV müzik ödülleri töreninde Amerikan ordusundaki LGBT karşıtı uygulamaları protesto için "etten" bir elbise giymişti.

Hayvan hakları kuruluşlarının tepkisini çeken elbise Time dergisi tarafından 2010'un "en güçlü kıyafet mesajı" olarak seçilmişti.

Lady Gaga'nın Twitter'da 77 milyondan fazla, Instagram'da 28 milyon takipçisi var.