Ladik'teki Güreş Turnuvasında Başpehlivan Balaban Oldu

Samsun'un Ladik ilçesinde bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Akdağ Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreş turnuvasında İsmail Balaban birinci oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yanındaki Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlere 40'ı başpehlivan olmak üzere 400'e yakın güreşçi katıldı. Finalde Fatih Atlı'yı yenen İsmail Balaban, birinci olmayı başardı.

İsmail Balaban, organizasyonda başpehlivanlığı kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Güreşleri, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Ladik Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ile sporseverler izledi.