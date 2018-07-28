Ladik'te Toplu Sünnet Şöleni

Ladik Belediyesi ve Ladik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) işbirliğinde yapılacak sünnet şöleni için hazırlıklar sürüyor.

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sünnet şöleni için kayıt alma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Sünnet başvurularının 3 Ağustos mesai bitiminde sona ereceği hatırlatmasında bulunan Özbalcı, "Bu yıl 22. sini düzenleyeceğimiz Akdağ Kültür ve Sanat Etkinikleri kapsamımda toplu sünnet uygulamamızı 17 Ağustos günü yapmayı planladık. Çocuklarımız, Ladik Devlet Hastanesi'nde uzman ekipler tarafından profesyonel ve steril şartlarda sünnet ettirilecek. Toplu sünnet şöleni sayesinde gerek ilçe merkezinden ve gerekse bağlı mahallelerdeki vatandaşlarımız bir araya geliyor. Haliyle hemşerilerimiz arasında sosyal ilişki, tanışma, kaynaşma hoşça vakit geçirilmelerine vesile oluyoruz." dedi.

Özbalcı, sünnet ettirilecek çocukların ailelerinin kimlik fotokopisi, pantolon bel ve boy ölçüsü, ayakkabı numarası ve iletişim bilgileri ile Ladik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na müracaat etmesi gerektiği hatırlatmasında bulundu.