Ladik'te Bungalov Tipi Konaklama Tesisleri'nde sona gelindi

25.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:18

Ladik Belediyesi Bungalov Tipi Konaklama Tesisleri'nin yapımında sona gelindiği bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Ladik Gölü çevresindeki 10 bungalov evin yapımında sona gelindiğini, çevre düzenlemesi kadar iç dekorasyonun da önemli olduğunu söyledi.

Yaşam alanlarını dekore ederken binanın yapısından ziyade estetik unsurlarla donanım sağlamanın önem taşıdığını dile getiren Özel, "Misafirlerimizin yaşam alanlarını kullanışlı ve şık hale getirmek için farklı eşya ve aksesuarları seçmeye çalışıyoruz. Ekolojik yapılarıyla doğaya mükemmel uyum sağlayan bungalov evlerimizde ahengi yakalamak adına iç dekorasyonda da titiz davranıyoruz." dedi.

Kaynak: AA