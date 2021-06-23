Ladik'te 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası düzenlenecek

Samsun'un Ladik ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Halı Saha Futbol Turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Halı Saha Futbol Turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitlere minnettar olduklarını vurguladı.

FETÖ hain terör örgütü tarafından devleti, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği, anayasal düzeni ve özgürlükleri hedef alarak ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik darbe girişiminin bu yıl beşinci yılı olduğunu belirten Özel, bu kapsamda halı saha futbol turnuvası düzenlemeyi kararlaştırdıklarını söyledi.

Turnuvaya katılmak isteyen kurum, kuruluş, esnaf ve mahalle takımlarının 25 Haziran mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerektiğini anlatan Özel, "15 Temmuz Şehitleri Halı Saha Futbol Turnuvası'na başvuruda bulunan takımlar arasında 26 Haziran günü kura çekimi yapılacak. Karşılaşmalar 28 Haziran'da belediyemiz halı sahasında başlayacak. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara çeşitli ödül ve hediyeler verilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay