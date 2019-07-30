Ladik Belediyesinin çalışmaları

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçede yol ve meydan bakım, onarım ve yapım çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

Özel, kırsal mahallelerdeki işlerin yanı sıra merkez mahallelerde de işlerin plan ve program dahilinde sırasıyla yapıldığını belirtti.

Kırsaldaki Ahmetsaray Mahallesi Meydanı'nda yol bakım çalışmaları başlattıklarını ifade eden Özel, "Gerek şehir içinde, gerek kırsal mahallelerimizde Belediye olarak hizmetlerimizle var olmaya devam ediyoruz. İlçe genelinde hem kilitli parke taşı döşeme işlemi hem de yol tadilatı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Ahmetsaray Mahallemizin meydanında yol bakım, tadilat ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıyor. Tüm mahallelerimizde yollarımızla ilgili çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA