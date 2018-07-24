Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı Açıklaması

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, "Okulumuz Ladik ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Başkan Özbalcı, yaptığı açıklamada, eğitim alanında 2018 yılı yatırım planına alınan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ladik Meslek Yüksekokulu yapımına, şantiyenin kurulmasıyla başlanıldığını söyledi.

Okulun kısa sürede tamamlanacağını belirten Özbalcı, "Ladik'in öğrenci şehri olacağını ve yüksekokulun ilçeye canlılık getirecek. Ladik için çok önemli ve çok mutlu bir gün. Yıllardır arzuladığımız hayalimiz artık gerçek oldu." diye konuştu.

İlçelerinde yüksekokulun olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Özbalcı, şunları kaydetti:

"Ladik, doğal güzellikleriyle, çeşitli turizm seçenekleriyle, yerel ürünleriyle, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle potansiyeli yüksek bir ilçe. İnşallah meslek yüksekokulu ile de daha iyi imkanlara kavuşacağız. Çünkü yüksekokullar şehir hayatına öğrencisiyle çalışanlarıyla bir hareketlilik canlılık ve ekonomik katkı sağlar. Okulumuz Ladik ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacak."