Kylie Jenner'in Bebeği, Sevgilisine Değil Korumasına Benziyor

Rapçi sevgilisi Travis Scott ile Kylie Jenner, çok genç yaşta bir kız bebek sahibi oldu.

SERVET DEĞERİNDE HEDİYE

Travis Scott, Kylie Jenner'a doğum hediyesi olarak tam 1.4 milyon dolarlık Ferrari marka araba aldı. Kylie Jenner, küçük bir servet değerinde olan bu hediyeyi, çektiği video ile sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.

KIZI, KORUMASINA BENZEMEYE BAŞLADI

Sosyal medya hesabından kızı Stormi'nin fotoğraflarını da paylaşmaya başlayan Kylie Jenner hayranlarının kafasını karıştırdı. Çünkü Kylie'nin kızı büyüdükçe sevgilisi Travis'e değil de Uzak Doğulu korumasına benzemeye başladı.

BEBEK KORUMASININ MI?

Hal böyle olunca Kylie'nin hayranları, bebeğin babasının gerçekten de yakın koruması olabileceğini iddia etti.

HERKESİ BLOKLUYOR

Öte yandan Kylie bununla ilgili yorum yazan, mention atan herkesi blokluyor. Bakalım Kylie Jenner'den bloklama dışında bir hamle gelecek mi?

"BEN SIRADAN BİR ANNE DEĞİLİM"

Kylie Jenner geçen haftalarda da minik bebeğini bırakıp Coachella Festivali'ne gittiği için sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Çocuğunun babası Travis Scott'la festivale giden Kylie Jenner, pembe bir perukla çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "Ben sıradan bir anne değilim, klas bir anneyim" notunu düşmüştü.