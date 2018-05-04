Kylie Jenner'in Bebeği, Sevgilisine Değil Korumasına Benziyor
Genç yaşta anne olan Kylie Jenner'in kızı, büyüdükçe sevgilisi Travis'e değil de Uzak Doğulu korumasına benzemeye başladı. Bu da "bebek korumadan mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Rapçi sevgilisi Travis Scott ile Kylie Jenner, çok genç yaşta bir kız bebek sahibi oldu.
SERVET DEĞERİNDE HEDİYE
Travis Scott, Kylie Jenner'a doğum hediyesi olarak tam 1.4 milyon dolarlık Ferrari marka araba aldı. Kylie Jenner, küçük bir servet değerinde olan bu hediyeyi, çektiği video ile sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.
KIZI, KORUMASINA BENZEMEYE BAŞLADI
Sosyal medya hesabından kızı Stormi'nin fotoğraflarını da paylaşmaya başlayan Kylie Jenner hayranlarının kafasını karıştırdı. Çünkü Kylie'nin kızı büyüdükçe sevgilisi Travis'e değil de Uzak Doğulu korumasına benzemeye başladı.
BEBEK KORUMASININ MI?
Hal böyle olunca Kylie'nin hayranları, bebeğin babasının gerçekten de yakın koruması olabileceğini iddia etti.
HERKESİ BLOKLUYOR
Öte yandan Kylie bununla ilgili yorum yazan, mention atan herkesi blokluyor. Bakalım Kylie Jenner'den bloklama dışında bir hamle gelecek mi?
"BEN SIRADAN BİR ANNE DEĞİLİM"
Kylie Jenner geçen haftalarda da minik bebeğini bırakıp Coachella Festivali'ne gittiği için sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Çocuğunun babası Travis Scott'la festivale giden Kylie Jenner, pembe bir perukla çektirdiği fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "Ben sıradan bir anne değilim, klas bir anneyim" notunu düşmüştü.
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cuval (poşet) arkadaş ta korumadan galiba????nedenini siyasete bağlayabilecek bir zekaya sahip olması bunu düşündürüyor. . . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ülkede satilmadik bir yermi kaldiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tek suçu akp yerseen. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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24 HAZIRANDAN SONRA HER SEY DÜZELECEK AKP GIDECEKCevap Yaz 5 12 Yayından KaldırGERÇEKÇİ OLUN: TÜRK MİLLETİNİ 50 YIL GERİYE GÖTÜREN CHP Mİ ?YOKSA FETONUN ŞUBESİ İYİ PARTİ Mİ ??DÜZELTECEK HER ŞEYİ. DÜNE KADAR HASTANE, EZCANE KUYRUKLARINDAN ÖLÜYORDUNUZ NE ÇABUK UNUTTUNUZ. YOKSA DÜNYA MESALLERİNDE SAKSI ÇİÇEĞİ GİB KENARDA MI BIRAKTIKLARI İÇİN Mİ?SADECE 3. DÜNYA ÜLKELERİ GİBİ EMPERYALİSTLERİN UYDUSUNDAN ÖTEYE GİDEMEDİĞİİMİZ İÇİN Mİ?Tüm 44 yorumu okumak için tıklayın1 1 Yayından Kaldır