KYK yurtlarına gece yarısı denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KYK yurtlarına gece yarısı denetim

KYK yurtlarına gece yarısı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, dün gece yarısı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)bünyesindeki yurtları denetledi.

Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, dün gece yarısı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)bünyesindeki yurtları denetledi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki öğrenci yurtlarını denetleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, burada ilik olarak yemekhanelerde incelemelerde bulundu. Öğrencilerin belirli standartlarda yemek hizmeti alıp almadığı kontrol eden İl Müdürü Dereci, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle takip etti. Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Dereci, sorun ve taleplerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

KYK yurtlarına gece yarısı denetim

KYK yurtlarına gece yarısı denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title