KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvurusu yedek sonuçları! - Haberler
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KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvurusu yedek sonuçları!

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KYK yedekler ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvurusu yedek sonuçları!

Yedek yurt sırası bekleyen öğrenciler KYK yurt yedek sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Bu sorular arasında KYK yedekler ne zaman açıklanacak? yer alıyor. İlk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. KYK yurt başvurusu yedek sonuçları! KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü ve saat kaçta? 2021 KYK yurt yedek sonuçları için tüm gözler GSB'ye çevrildi!

KYK yedekler ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanması ile birlikte belirtilen yurtlara yerleşen adaylar ve yedek listeye girenlerin isim listesi belli oldu. KYK yurt başvurusu yedek sonuçları!

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

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