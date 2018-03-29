Kyk Öğrenci Yurdunda 112 Öğrenci Yemekten Zehirlendi (6)

KYK İL MÜDÜRÜ UYSAL: SORUMLULARLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEM YAPILACAK

KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda gıda zehirlenmesi sonucu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti, doktorlardan durumları hakkında bilgi aldı. Burada konu ile ilgili açıklama yapan Uysal, 112 öğrencinin hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, "Emir Sultan KYK yurdumuzda, akşam yemeğinden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir zehirlenme olayı yaşandı. Bin 112 öğrencimizin olduğu yurtta, 112 ögrencimiz rahatsızlanarak hastanelere gönderildi. Şuan da ayakta tedavisi yapılan öğrencilerimiz yurtlarına gönderiliyor. Çok şükür ki durumu ciddi olan öğrencimiz yok. Bu işin olmamasını temenni ediyorduk, gerekli tedbirler alınacak. Akşam yemeğinden alınan numune, Gıda İl Müdürülüğü'ne teslim edildi. Kesin sonucu böylece göreceğiz. Sorumlu arkadaşlara gerekli işlem yapılacak" diye konuştu.