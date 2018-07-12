Kyk İl Müdürü İpekdal, Samsun'a Atandı

Trabzon Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Adnan İpekdal'ın, Samsun Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandığı bildirildi.

İpekdal, yaptığı yazılı açıklamada, KYK bünyesinde 2013 yılında bölge müdürü olarak göreve başladığı, kurum kanununda yapılan değişiklikle 2015 yılından itibaren il müdürü olarak görev yaptığı Trabzon'dan, Samsun Kültür ve Turizm Müdürü olarak atandığı belirtti.

Görev aldığı süre boyunca Trabzon'da yurt müdürlüğü sayısı 7'yken, sayının bugün 17'ye yükseldiğini ve 10 yeni yurt müdürlüğünün daha açıldığını aktaran İpekdal, şunları kaydetti:

"2013 yılında 7 bin 286 olan öğrenci kapasitemiz, 2018 yılı itibariyle 7 bin 309'a yani yüzde 50 öğrenci kapasitesi artış göstererek, 14 bin 595'e yükseltilmiştir. Aynı zamanda 499 olan personel sayımız 351 kişi artış göstererek 850 personel kapasitesine ulaşmıştır. Bu vesileyle 5 yıl içerisinde 154 bin 377 üniversite öğrencimize ulaşmış olduk. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma, KYK Genel Müdürlüğündeki amirlerime, Trabzon'un idareci, siyasetçi ve milletvekillerine, hizmetlerin tanıtılmasında katkısı olan basın camiasına, bakanlarımıza ve desteklerini her zaman yanımda gördüğüm Trabzon sivil toplum örgütlerimize ve Trabzon eşrafına saygı ve şükranlarımı sunuyorum."