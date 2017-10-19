KYK burs başvuruları başladı / 2017 KYK Başvuru işlemleri

KYK burs ve kredi başvuruları 16-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak. KYK başbakanlık bursu ve öğrenim kredisi başvuruların başlaması ile birlikte üniversitelerde okuyan öğrenciler kyk.gov.tr adresinden aday giriş yaptıkları her yerden kolay bir şekilde bilgilere ulaşabilirler.

2017-2018 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

16-24 Ekim tarihleri arasında başlayan 2017-2018 KYK burs ve kredi başvuruları dün sabah saatlerinden itibaren e devlet sistemi üzerinden yapılmaya başladı. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak e devlet sistemine TC kimlik numaranızı yazıp giriş yapabilirsiniz.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurularını 16-24 Ekim'de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.